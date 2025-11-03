Памятник Ивану Грозному поставили в России

В центре Вологды установили памятник Ивану Грозному, сообщает «Коммерсант».

Установку произвели в ночь на 3 ноября. Официально церемония открытия памятника состоится 4 ноября — в День народного единства. Инициатором установки стал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ранее называвший Грозного «умножителем русских земель», «царем-завоевателем в хорошем смысле» и «символом русского мира».

В декабре 2024 года в Вологде появился памятник Иосифу Сталину. Одним из инициаторов его установки также стал Филимонов. Позже суд по просьбе прокуратуры постановил демонтировать памятник, однако этого так и не было сделано.