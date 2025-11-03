USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Памятник Ивану Грозному поставили в России

14:48

В центре Вологды установили памятник Ивану Грозному, сообщает «Коммерсант».

Установку произвели в ночь на 3 ноября. Официально церемония открытия памятника состоится 4 ноября — в День народного единства. Инициатором установки стал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ранее называвший Грозного «умножителем русских земель», «царем-завоевателем в хорошем смысле» и «символом русского мира».

В декабре 2024 года в Вологде появился памятник Иосифу Сталину. Одним из инициаторов его установки также стал Филимонов. Позже суд по просьбе прокуратуры постановил демонтировать памятник, однако этого так и не было сделано.

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
13:46
Трамп будет действовать через Азербайджан
2 ноября 2025, 22:29
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
13:03
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42

