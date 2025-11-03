Британцы подготовили России неприятный сюрприз

Правительство Великобритании поставило Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow для поддержки ударов по территории России в преддверии зимнего сезона. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Поставка ракет была осуществлена для обеспечения Украины запасами в преддверии зимы, поскольку Великобритания обеспокоена тем, что Кремль усилит атаки на украинское гражданское население», – отмечается в материале.

При этом точное число переданных ракет не разглашается.

Агентство отмечает, что Великобритания и ее союзники стремятся продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину, что западная поддержка Украины превышает возможности российской экономики по обеспечению военных операций.