«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Посол Ирана в Нахчыване

3 ноября первый зампред Верховного меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу.

На встрече обсуждались взаимоотношения между двумя странами, сформировавшиеся благодаря политической воле и дружественным отношениям глав государств.

Была отмечена роль Нахчыванской АР в развитии этих связей, проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече присутствовал генконсул Ирана в Нахчыване Азиз Мансури.

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Трамп будет действовать через Азербайджан
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
