«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Товарищ Си отвернулся от «Роснефти» и «Лукойла»

15:01 1204

Китайские нефтеперерабатывающие заводы сворачивают импорт российской нефти из-за санкций администрации Дональда Трампа, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл».

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, государственные Sinopec и PetroChina уже отменили ряд закупок сырья из РФ и продолжают оставаться в стороне. К ним присоединились небольшие частные НПЗ, которые опасаются попадания под санкции, как это уже случилось c Shandong Yulong Petrochemical, включенной в черные списки Британии и Евросоюза.

«Забастовка покупателей» затронула почти 45% российского нефтяного экспорта в Китай, оценивает Rystad Energy. Под «бойкот» попал дальневосточный сорт ESPO, из-за чего цены на него падают: нефтяники предлагают его со скидкой в $0,5 за баррель к Brent, хотя еще в начале октября требовали премию в $1.

Из-за американских санкций, которые затронули две крупнейшие нефтяные компании России, закупки российской нефти приостановили ряд индийских НПЗ, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries. Впрочем, крупнейший в стране нефтепереработчик Indian Oil после короткой паузы возобновил импорт сорта Urals у компаний, не попавших под санкции.

Следом проблемы у нефтяников возникли на рынке Турции. Крупнейший в стране НПЗ STAR, который работал практически исключительно на российской нефти, начал закупать партии из Ирака и Казахстана с поставкой в декабре. Другой крупный турецкий переработчик, Tupras, решил полностью отказаться от сырья из РФ на одном из своих заводов, чтобы сохранить возможность продавать топливо в ЕС.

Вместе Китай, Индия и Турция закупают почти всю сырую нефть, которую экспортирует Россия. Морские поставки в КНР в этом году держатся около 1-1,5 млн баррелей в день, в Индию - 1,2-1,8 млн баррелей в день, в Турцию - около 300 тысяч баррелей. Четвертым покупателем остается Сирия, однако поставки туда ничтожны - 35 тысяч баррелей в сутки по оценкам Bloomberg.

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 195
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 889
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 485
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1255
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 3975
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5424
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1942
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
13:46 6091
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10496
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
13:03 3042
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2581

