В Израиле хотят ввести смертную казнь

После ультиматума министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира комиссия по национальной безопасности Кнессета (израильский парламент – ред.) начала обсуждать законопроект о введении в стране смертной казни для террористов. Законопроект продвигает партия «Оцма йегудит»(«Сильный Израиль», ультраправая израильская политическая партия – ред.).

Как сообщают израильские СМИ, министр заявил на заседании: «Этот законопроект - моя мечта».

Координатор по делам пленных и пропавших без вести в правительстве, бригадный генерал Галь Хирш, который ранее выступал против законопроекта, сказал на заседании: «Поскольку живые заложники находятся здесь, мы, естественно, находимся в иной реальности - поэтому моя позиция на предыдущем заседании больше не актуальна. Позиция премьер-министра заключается в продвижении закона. Я вижу в этом законе инструмент для освобождения заложников (в будущем)».

Галь Хирш заявил, что настаивает на том, чтобы у ШАБАК (контрразведка и борьба с терроризмом - ред.) и органов безопасности было право предоставить суду секретное заключение перед вынесением смертного приговора. «Это должно быть частью закона», - добавил он.

По словам министра Бен-Гвира, у ШАБАК не будет особых полномочий в этом законе.

«В момент, когда ты предоставляешь им право усмотрения, ты подрываешь сдерживающий эффект», - отметил он.

Комиссия должна была обсудить законопроект в сентябре 2024 года, но заседание было отложено из-за опасений, что ХАМАС может навредить заложникам в качестве мести. Тогда стало известно, что причиной стала просьба Хирша, выразившего опасения за жизни заложников, за совпадение с началом наземной операции в Газе (до прекращения огня), а также из-за просьб семей заложников.

Обсуждение законопроекта ранее откладывалось несколько раз по той же причине - из-за опасений за влияние на жизни заложников.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также просил, чтобы вопрос был согласован в Кабинете министров, а в партии Бен-Гвира выражали недовольство задержками и каждый раз пытались вновь продвинуть законопроект.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Террорист, признанный виновным в убийстве по мотиву расовой ненависти или враждебности к определенной группе населения и при обстоятельствах, когда преступление совершено с целью нанести ущерб государству Израиль и возрождению еврейского народа на его земле, будет приговорен к смертной казни - обязательно. Не по желанию, не по усмотрению. Обязательное наказание».

Кроме того, законопроект предлагает изменить законодательство и установить, что «можно будет вынести смертный приговор также большинством голосов, и не будет возможности смягчить наказание тому, кто получил окончательный приговор».

Отметим, что за всю историю Израиля смертный приговор был приведен в исполнение только дважды: в 1948 году был казнен Меир Тувианский - израильский офицер, обвиненный в шпионаже. Позже выяснилось, что его казнили по ошибке, и посмертно его полностью оправдали; в 1962 году смертный приговор был вынесен Адольфу Эйхману. Он был одним из организаторов Холокоста. «Моссад» похитил его в Аргентине и привез в Израиль, где его казнили за преступления против человечности.