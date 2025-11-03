Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Низами Алышана, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег у трех человек, которые хотели получить доход через валютные операции на инвестиционной платформе.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Айтен Алиевой был зачитан приговор. Низами Алышана приговорили к 10 годам лишения свободы.

Отмечается, что по делу потерпевшими признаны трое — Зейнал Усубов, Бабек Маммедзаде и Ядигар Исрафилов. Согласно обвинению, подсудимый Низами Алышан представлялся специалистом, занимающимся покупкой и продажей акций и валюты. Он присвоил 1 миллион 300 тысяч долларов у Бабека Маммедзаде, 945 тысяч долларов у Зейнала Усубова и 200 тысяч долларов у Ядигара Исрафилова. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет 2 миллиона 445 тысяч долларов (4 миллиона 156 тысяч 500 манатов). Алышану было предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество — когда преступление совершено с причинением особо крупного ущерба) УК Азербайджана.

Низами Алышан является племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова. Его покойный отец, полковник Акиф Алышанов, также занимал высокие должности.

Потерпевший З.Усубов ранее работал в органах прокуратуры, в 2023 году был уволен из органов прокуратуры. Другой потерпевший, Бабек Мамедзаде, - сын бывшего гендиректора ООО «Азтелеком» Мухаммеда Мамедова.