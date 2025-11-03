USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет

Инара Рафикгызы
15:25 1258

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Низами Алышана, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег у трех человек, которые хотели получить доход через валютные операции на инвестиционной платформе.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Айтен Алиевой был зачитан приговор. Низами Алышана приговорили к 10 годам лишения свободы.

Отмечается, что по делу потерпевшими признаны трое — Зейнал Усубов, Бабек Маммедзаде и Ядигар Исрафилов. Согласно обвинению, подсудимый Низами Алышан представлялся специалистом, занимающимся покупкой и продажей акций и валюты. Он присвоил 1 миллион 300 тысяч долларов у Бабека Маммедзаде, 945 тысяч долларов у Зейнала Усубова и 200 тысяч долларов у Ядигара Исрафилова. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет 2 миллиона 445 тысяч долларов (4 миллиона 156 тысяч 500 манатов). Алышану было предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество — когда преступление совершено с причинением особо крупного ущерба) УК Азербайджана.

Низами Алышан является племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова. Его покойный отец, полковник Акиф Алышанов, также занимал высокие должности.

Потерпевший З.Усубов ранее работал в органах прокуратуры, в 2023 году был уволен из органов прокуратуры. Другой потерпевший, Бабек Мамедзаде, - сын бывшего гендиректора ООО «Азтелеком» Мухаммеда Мамедова.

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 200
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 891
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 486
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1259
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 3980
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5426
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1943
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6093
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10496
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3043
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2584

ЭТО ВАЖНО

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 200
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 891
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 486
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1259
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 3980
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5426
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1943
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6093
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10496
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3043
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться