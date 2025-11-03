Белый дом готовит операцию в Мексике

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к детальному планированию новой миссии по отправке американских войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам источников, начальные этапы подготовки к потенциальной миссии, которая будет включать в себя наземные операции на территории Мексики, уже начались.

Собеседники издания добавляют, что американские военнослужащие, многие из которых являются оперативниками объединенного командования специальных операций, будут действовать под руководством разведывательного сообщества США, известного как Title 50 status.

Отмечается, что данная потенциальная операция будет идти вразрез с политикой бывшей администрации экс-президента США Джо Байдена, которая тайно отправляла сотрудников ЦРУ, военных и полицейских для помощи мексиканской полиции, которые не принимали непосредственного участия в боевых операциях.

Источники уточняют, что в рамках планируемой новой миссии американские войска в Мексике будут в основном наносить удары с беспилотников по нарколабораториям, членам и лидерам картелей.