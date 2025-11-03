USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби

Отдел информации
15:31 893

Компания XRG - международная энергетическая инвестиционная платформа арабской ADNOC - 3 ноября в Абу-Даби подписала необязывающее соглашение о приобретении доли в азербайджанской компании «Южный газовый коридор» (ЮГК) на фоне укрепления связей между двумя странами.

Как сообщила арабская компания, соглашение об основных условиях было подписано в понедельник Султаном Аль-Джабером, министром промышленности и передовых технологий, управляющим директором и генеральным директором группы ADNOC, а также генеральным директором XRG, и Микаилом Джаббаровым -  министром экономики Азербайджана и председателем наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в рамках Международной нефтяной выставки и конференции в Абу-Даби.

Компания XRG - международная энергетическая инвестиционная платформа арабской ADNOC приобрела долю в азербайджанской компании «Южный газовый коридор» (ЮГК)

Сумма инвестиций не уточнена, но отмечено, что капвложения поддерживают региональную стратегию XRG на Каспии и будут способствовать поставкам газовых ресурсов из Азербайджана на европейский рынок.

Данная инициатива также укрепляет сотрудничество между двумя странами в стратегических энергетических проектах, углубляя их экономическое партнерство.

Напомним, ЗАО «Южный газовый коридор» (SGC) было основано в 2014 году, в нем имеют доли Министерство экономики Азербайджана и SOCAR.

Данное ЗАО управляет газодобывающими активами и трубопроводной сетью протяженностью 3500 км, которая пролегает от Каспийского моря через Турцию до Южной Европы.

Пропускная способность ЮГК составляет до 26 миллиардов кубометров газа в год.

В ее активы входят доли участия в газоконденсатном месторождении «Шах-Дениз», Южно-Кавказском трубопроводе, Трансанатолийском трубопроводе, Трансадриатическом трубопроводе и акции Азербайджанской газоснабжающей компании.

Соглашение может расширить сотрудничество XRG с SOCAR, охватывая не только добычу газа, но и поставки энергоносителей на европейские рынки

XRG была создана в 2024 году, ее капитализация в сфере низкоуглеродной энергетики и химической промышленности превышает 80 миллиардов долларов.

Эта компания активно расширяет свою деятельность по всему миру и планирует удвоить стоимость своих активов в течение следующего десятилетия, извлекая выгоду из энергетического перехода, искусственного интеллекта и роста развивающихся экономик.

Существующие активы XRG на Каспии включают 30-процентную долю в газоконденсатном месторождении «Апшерон» в партнерстве с SOCAR и 38-процентную долю в морской газовой концессии Блок I в Туркменистане.

По данным компании, последнее соглашение может расширить сотрудничество XRG с SOCAR, охватывая не только добычу газа, но и поставки энергоносителей на европейские рынки в целях диверсификации поставок. XRG также отметила, что оно может способствовать экономическому росту Азербайджана.

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 208
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 894
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 489
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1263
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 3984
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5430
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1949
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6094
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10497
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3043
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2585

ЭТО ВАЖНО

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 208
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 894
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 489
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1263
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 3984
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5430
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1949
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6094
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10497
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3043
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2585
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться