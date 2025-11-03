Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби

Как сообщила арабская компания, соглашение об основных условиях было подписано в понедельник Султаном Аль-Джабером, министром промышленности и передовых технологий, управляющим директором и генеральным директором группы ADNOC, а также генеральным директором XRG, и Микаилом Джаббаровым - министром экономики Азербайджана и председателем наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в рамках Международной нефтяной выставки и конференции в Абу-Даби.

Компания XRG - международная энергетическая инвестиционная платформа арабской ADNOC - 3 ноября в Абу-Даби подписала необязывающее соглашение о приобретении доли в азербайджанской компании «Южный газовый коридор» (ЮГК) на фоне укрепления связей между двумя странами.

Сумма инвестиций не уточнена, но отмечено, что капвложения поддерживают региональную стратегию XRG на Каспии и будут способствовать поставкам газовых ресурсов из Азербайджана на европейский рынок.

Данная инициатива также укрепляет сотрудничество между двумя странами в стратегических энергетических проектах, углубляя их экономическое партнерство.

Напомним, ЗАО «Южный газовый коридор» (SGC) было основано в 2014 году, в нем имеют доли Министерство экономики Азербайджана и SOCAR.

Данное ЗАО управляет газодобывающими активами и трубопроводной сетью протяженностью 3500 км, которая пролегает от Каспийского моря через Турцию до Южной Европы.

Пропускная способность ЮГК составляет до 26 миллиардов кубометров газа в год.

В ее активы входят доли участия в газоконденсатном месторождении «Шах-Дениз», Южно-Кавказском трубопроводе, Трансанатолийском трубопроводе, Трансадриатическом трубопроводе и акции Азербайджанской газоснабжающей компании.