Стубб предлагает Трампу и Путину встретиться на G20

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы провести новую встречу на полях саммита G20, который пройдет 21-22 ноября в ЮАР. Как сообщает финский портал Yle, об этом Стубб заявил на открытии Национальных курсов по обороне.

«Стубб предложил провести новые переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Йоханнесбурге в ноябре», – отмечает портал.

Финский лидер отметил, что война России продолжается, и Хельсинки продолжает поддерживать Киев. «Поддерживая Украину, мы многое получаем. Понимание Украиной особенностей современной войны дает нам очень много», – сказал он.

Стубб также уделил особое внимание вопросам ядерного оружия. «Мы вступили в новую ядерную эру, в которой, к сожалению, значение ядерного оружия растет», – заявил президент.

Он напомнил, что Трамп поручил провести испытания ядерного оружия в ответ на действия России и Северной Кореи, а недавно НАТО провела ежегодные военные учения.

