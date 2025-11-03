USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Trendyolmilla Kids: комфорт и качество для детей

ФОТО
15:47 241

Дети любят одеваться удобно. Одежда не должна стеснять их движения и должна позволять им свободно двигаться в течение всего дня. Выбирая одежду для своих детей, родители учитывают не только комфорт, но и качество, а также безопасность материалов. Это подтверждают и международные исследования.

Согласно опросам, проведенным Cotton Incorporated Lifestyle Monitor в 2022 и 2023 годах, родители при покупке одежды к школьному сезону, в первую очередь, обращают внимание на комфорт (75%), качество (68%) и долговечность (53%). 84% родителей отдают предпочтение одежде из хлопка, ценя ее за комфорт, воздухопроницаемость и надежность.

Создавая коллекцию Trendyolmilla Kids, бренд Trendyolmilla опирается именно на эти принципы.

Коллекция объединяет комфорт, актуальные тренды и высокое качество, — все, что важно и детям, и родителям.

В производстве используются высококачественные хлопковые смеси, эластичный деним и воздухопроницаемые ткани.

Вся продукция производится в Турции и полностью соответствует стандартам качества и безопасности Trendyol.

Каждый элемент коллекции проходит комплексные химические и физические испытания.

Коллекция Trendyolmilla Kids предназначена для детей в возрасте от 3 до 14 лет и полностью покрывает их потребности в одежде, от повседневных и домашних вещей до верхней и пляжной одежды, а также включает школьные рюкзаки, обувь и аксессуары. Линейка предлагает решения на любой сезон. 

Благодаря доступным ценам на любой бюджет, одежда и аксессуары становятся любимыми элементами гардероба каждого ребенка.

Посредством одежды коллекция отражает энергию и творческий дух детства. Вдохновленная университетской и городской эстетикой, она включает модели для девочек и мальчиков, а также универсальные варианты, отличающиеся своей практичностью.

«Trendyolmilla Kids создает баланс между комфортом, долговечностью и креативностью, предлагая современный, стильный и привлекательный дизайн. Наши модели поощряют свободу движения детей и одинаково нравятся как детям, так и родителям, оставаясь при этом доступными по цене», - отметилa Caнем Tyнa, генеральный директор Trendyolmilla. 

Мягкие и яркие цветовые палитры, позитивные графические элементы и детали с цветовыми блоками дополняют коллекцию Trendyolmilla Kids, подчеркивая свободолюбивый дух и индивидуальность каждого ребенка. Такой дизайнерский подход делает детскую одежду более выразительной и интересной, предоставляя детям возможность самовыражения.

Азербайджанские потребители могут приобрести данную коллекцию, сочетающую комфорт, качество и стиль, по доступным ценам, прямо на платформе Trendyol.

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 223
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 899
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 495
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1271
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 3992
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5433
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1956
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6095
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10500
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3045
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2589

