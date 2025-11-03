Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...

Сотрудничество между Ираном и Соединенными Штатами невозможно до тех пор, пока Вашингтон продолжает поддерживать Израиль и вмешиваться в дела Ближнего Востока. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

«Сотрудничество [США] с Ираном невозможно, учитывая продолжающуюся поддержку Америкой проклятого сионистского режима (имеет в виду Израиль), а также наличие американских военных баз и вмешательство в дела региона», - сказал Хаменеи в ходе встречи со студентами, посвященной годовщине захвата посольства США в Тегеране в 1979 году.

По словам Хаменеи, наивно полагать, что все противоречия между Тегераном и Вашингтоном кроются в лозунге «Смерть Америке»: «Противоречия между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами - это фундаментальные противоречия и столкновение интересов двух течений».