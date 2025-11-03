USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Грузия упрекнула армянских депутатов

15:52 570

Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани выразила сожаление по поводу того, что среди подписавших резолюцию Парламентской ассамблеи «Евронест» по Грузии оказались армянские депутаты, сообщают грузинские СМИ.

Цилосани заявила, что подписавшие документ армянские депутаты выразили недоверие собственному премьер-министру. 

«Поддержав резолюцию, в которой говорится, что правительство Грузии является нелегитимным, армянские депутаты фактически выразили недоверие своему премьер-министру, поскольку премьер-министр Армении совершал официальные и рабочие визиты в Грузию и проводил встречи с правительством, избранным народом», — заявила Цилосани.

Она подчеркнула, что резолюция, принятая на последней пленарной сессии ПА «Евронест» в Ереване, бессмысленна и лишена содержания.

Ранее сообщалось, что в документе парламентские выборы в Грузии, прошедшие 26 октября прошлого года, названы «сфальсифицированными», а правительство — «самопровозглашенным». В ответ грузинская делегация объявила об отказе участвовать в будущих сессиях ПА «Евронест».

16:20 230
15:31 899
15:50 499
15:25 1278
14:05 3994
11:58 5435
15:00 1960
13:46 6096
2 ноября 2025, 22:29 10500
13:03 3046
12:42 2591

