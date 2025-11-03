Падение азербайджанской нефти: что делать?

В Азербайджане в ближайшие годы продолжится снижение добычи нефти и конденсата. Согласно информации, полученной haqqin.az из правительственных источников, этот тренд сохранится как минимум до 2029 года, когда ожидается частичное улучшение ситуации благодаря увеличению добычи конденсата на каспийском месторождении «Апшерон». Падение добычи связано, прежде всего, с естественным истощением основного блока месторождений Азери–Чираг–Гюнешли, разработка которого ведется с конца 1990-х годов. В 2010 году добыча нефти и конденсата в стране достигла исторического максимума — 50,83 миллиона тонн, из которых 43,61 миллиона обеспечили АЧГ и конденсат с «Шах-Дениз». Однако к 2024 году общий объем добычи снизился до 29,1 миллиона тонн, включая конденсат с «Апшерон» и «Умид».

В 2025 году прогнозируется дальнейшее сокращение добычи до 28,5 миллиона тонн, в 2026 году — до 27,64, а к 2028 году — до 26,6 миллиона тонн. Лишь в 2029 году, по оценкам, возможен рост до 27,4 миллиона тонн за счет выхода на полную мощность проекта «Апшерон». За первое полугодие 2025 года было добыто 13,7 миллиона тонн нефти и конденсата, что на 4,9 процента меньше, чем годом ранее. Из этого объема 11,6 миллиона ушло на экспорт, а на внутренние нужды осталось всего 2,1 миллиона тонн — недостаточный объем для обеспечения потребностей страны в нефтепродуктах. В связи с этим Азербайджан все активнее прибегает к импорту сырой нефти. В 2024 году страна закупила 1,87 миллиона тонн нефти на сумму 1 миллиард долларов, что на 5,3 процента больше, чем годом ранее. За первое полугодие 2025 года импорт составил 727,7 тыс. тонн на сумму 351 миллион долларов, из которых 686 тысяч тонн были поставлены из России. Российская нефть оказалась наиболее конкурентоспособной: тонна стоила около 478 долларов, тогда как нефть из Казахстана обходилась в среднем по 542 доллара. По данным российских источников, за тот же период объем поставок в Азербайджан превысил 1 миллион тонн, однако расхождения в статистике не меняют общей картины — российское сырье остается основным источником для азербайджанских НПЗ. Но ситуация осложняется: санкционное давление на Москву усиливается, и Баку, вероятно, будет вынужден искать альтернативу. Это означает рост доли более дорогой нефти из Казахстана, Ирака и даже Норвегии. В четвертом квартале эти поставки частично заменят российские объемы и на турецком нефтеперерабатывающем заводе SOCAR — НПЗ STAR.

Изменение структуры импорта приведет к росту себестоимости производства нефтепродуктов как на бакинском НПЗ, так и на НПЗ STAR, где перерабатывается сырье для экспортных и внутренних нужд. Российская нефть пока остается самым дешевым сырьем, и ее замещение неминуемо отразится на конечных ценах топлива. Азербайджану необходимо не только обеспечить внутренний рынок бензином, дизельным и реактивным топливом, но и оптимизировать экспортно-импортный баланс нефтепродуктов. В 2024 году страна экспортировала 23,6 миллиона тонн нефти на сумму 14,44 миллиарда долларов, что на 9,4 процента меньше по объему и на 11,1 процента меньше по выручке, чем годом ранее. Экспорт нефтепродуктов составил 537,6 тыс. тонн на 335 миллионов долларов, при этом падение по сравнению с 2023 годом превысило 40 процентов. За девять месяцев 2025 года экспорт нефти сократился на 3,5 процента, до 17 миллионов тонн, а валютная выручка упала почти на 19 процентов. Хотя поставки нефтепродуктов выросли на 9 процентов, до 503 тысяч тонн, их экспортная выручка снизилась на 6,7 процента, что отражает общее снижение мировых цен и ослабление дефицита на нефтяном рынке. Азербайджан не имеет возможности компенсировать падение добычи за счет увеличения производственных мощностей, как это делают участники ОПЕК+, поскольку истощение месторождений носит геологический характер. В этих условиях правительству приходится балансировать между задачей обеспечения внутреннего топливного рынка и необходимостью получения валютных доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов.