USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Токаев наградил азербайджанского благотворителя

фото
16:16 203

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Курмет» азербайджанского предпринимателя Амиля Юсифова за заслуги в сфере благотворительности, сообщает посольство Казахстана в Баку.

Азербайджанский предприниматель Амиль Юсифов и глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев

От имени Токаева награду вручил министр иностранных дел Ермек Кошербаев. 

По данным диппредставительства, Юсифов предоставил жилье родственникам граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе самолета азербайджанской авиакомпании AZAL под Актау, а также передал автомобили для нужд спасателей, городской больницы и станции скорой помощи Актау.

Кроме того, орден «Курмет» был присужден послу Казахстана в Азербайджане Алимa Байелю. В своей речи Кошербаев подчеркнул стратегическое партнерство и активное сотрудничество между Астаной и Баку.

Байель отметил, что посольство продолжит работу по реализации внешнеполитических задач страны и укреплению казахско-азербайджанских союзнических отношений.

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 241
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 904
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 503
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1282
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 4003
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5435
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1965
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6097
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10500
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3046
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2592

ЭТО ВАЖНО

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 241
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 904
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 503
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1282
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 4003
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5435
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1965
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6097
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10500
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3046
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2592
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться