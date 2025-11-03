Токаев наградил азербайджанского благотворителя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Курмет» азербайджанского предпринимателя Амиля Юсифова за заслуги в сфере благотворительности, сообщает посольство Казахстана в Баку.

От имени Токаева награду вручил министр иностранных дел Ермек Кошербаев.



По данным диппредставительства, Юсифов предоставил жилье родственникам граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе самолета азербайджанской авиакомпании AZAL под Актау, а также передал автомобили для нужд спасателей, городской больницы и станции скорой помощи Актау.

Кроме того, орден «Курмет» был присужден послу Казахстана в Азербайджане Алимa Байелю. В своей речи Кошербаев подчеркнул стратегическое партнерство и активное сотрудничество между Астаной и Баку.

Байель отметил, что посольство продолжит работу по реализации внешнеполитических задач страны и укреплению казахско-азербайджанских союзнических отношений.