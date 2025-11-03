Трамп настроен оптимистично

Президент США Дональд Трамп во время интервью удивил журналистов, когда достал из внутреннего кармана пиджака лист бумаги с печатью. Как выяснилось, это был распечатанный твит Государственного департамента США со списком конфликтов, который, по словам Трампа, удалось завершить при его содействии. Это произошло во время интервью для телепрограммы 60 minutes.

В документе упоминались конфликты между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также Израилем и ХАМАС.

Американский лидер выразил убеждение, что сможет способствовать завершению войны между Украиной и Россией, однако признал, что этот процесс будет сложнее, чем он ожидал.

«А между тем я добился завершения восьми войн. У меня было восемь войн. Я принес вам небольшой список, если хотите его увидеть (показал распечаток – ред.) Единственное, в чем мне еще не удалось добиться успеха, а это обязательно произойдет, это [война] между Россией и Украиной, которая, как я думал, на самом деле будет самой легкой, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», — сказал Трамп.

2 ноября президент США Дональд Трамп в интервью CBS News сделал новое заявление по урегулированию российско-украинской войны. По его словам, мира можно достичь «в течение нескольких месяцев».