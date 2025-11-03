USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Трамп настроен оптимистично

ВИДЕО
16:18 130

Президент США Дональд Трамп во время интервью удивил журналистов, когда достал из внутреннего кармана пиджака лист бумаги с печатью. Как выяснилось, это был распечатанный твит Государственного департамента США со списком конфликтов, который, по словам Трампа, удалось завершить при его содействии. Это произошло во время интервью для телепрограммы 60 minutes.

В документе упоминались конфликты между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также Израилем и ХАМАС.

Американский лидер выразил убеждение, что сможет способствовать завершению войны между Украиной и Россией, однако признал, что этот процесс будет сложнее, чем он ожидал.

«А между тем я добился завершения восьми войн. У меня было восемь войн. Я принес вам небольшой список, если хотите его увидеть (показал распечаток – ред.) Единственное, в чем мне еще не удалось добиться успеха, а это обязательно произойдет, это [война] между Россией и Украиной, которая, как я думал, на самом деле будет самой легкой, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», — сказал Трамп.

2 ноября президент США Дональд Трамп в интервью CBS News сделал новое заявление по урегулированию российско-украинской войны. По его словам, мира можно достичь «в течение нескольких месяцев».

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 244
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 904
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 504
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1284
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 4007
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5435
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1968
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6098
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10501
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3046
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2593

ЭТО ВАЖНО

Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 244
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 904
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 504
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 1284
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 4007
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 5435
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
Британцы подготовили России неприятный сюрприз
15:00 1968
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро
Охота на диктатора началась. «Ночные охотники» США готовятся к свержению Мадуро наш обзор
13:46 6098
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 10501
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 3046
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 2593
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться