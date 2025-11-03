Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено

Движение грузовых поездов из стран Центральной Азии в направлении казахстанского порта Курык на Каспийском море временно остановлено. Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ ввела запрет на отправку составов, который продлится до 20 ноября текущего года. Эта мера, инициированная национальным железнодорожным оператором «Казахстан темир жолы», напрямую коснулась грузоотправителей из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Как сообщают казахские СМИ, причиной такого решения стал серьезный затор в портовой зоне, где скопилось значительное количество грузовых вагонов, ожидающих дальнейшей переправки. По некоторым данным, количество простаивающих вагонов с грузами из Центральной Азии превысило 700 единиц. Ситуация усугубляется тем, что в ноябре на одном из причалов порта запланированы ремонтные работы.

Порт Курык, расположенный в Мангистауской области Казахстана и функционирующий с 2018 года, является ключевым звеном в транзитном маршруте, который соединяет Центральную Азию с Европой через Азербайджан. Инфраструктура порта включает в себя современный логистический центр и паромный комплекс, способный одновременно обрабатывать до 54 вагонов. Через этот морской узел осуществляется транспортировка широкого спектра товаров, которые затем следуют на европейские рынки.

Данная приостановка создает определенные сложности для экспортно-импортных операций в регионе, подчеркивая растущую нагрузку на транспортные коридоры и необходимость их дальнейшего развития и модернизации для обеспечения бесперебойных поставок.

Накопление сотен грузовых вагонов в порту Курык обусловлено, с одной стороны, ограниченными возможностями портовой инфраструктуры, а с другой – нехваткой судов и паромов для перевалки грузов. Таким образом, увеличивающийся поток грузов в Срединный коридор (или Транскаспийский коридор) требует расширения инфраструктурных возможностей портов на казахстанском побережье Каспия. Еще одним фактором, препятствующим своевременной перевалке грузов в азербайджанские порты, является обмеление Каспия. Из-за снижения уровня Каспия паромы, перевозящие грузы из портов Актау и Курык в Баку, загружаются меньше нормы. Для частичного устранения этой проблемы правительство Казахстана проводит дноуглубительные работы в портах.

Стоит отметить, что с февраля 2022 года, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, объем транзитных грузоперевозок по Срединному коридору увеличился почти на 90 процентов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), частью которого является порт Курык, рассматривается как один из ключевых евразийских коридоров. Он позволяет сократить время доставки грузов из Китая в Европу почти в три раза по сравнению с традиционным морским путем.