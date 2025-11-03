Ереван опроверг сообщения об истребителях

Так Папикян опроверг публикации в индийских СМИ, где сообщалось, что Ереван якобы намерен приобрести от 8 до 12 таких самолетов на сумму от 2,5 до 3 млрд долларов.

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что у страны нет договоренности с Индией о закупке истребителей Су-30МК, передают армянские СМИ.

Армения в 2019 году закупила у России четыре истребителя Су-30СМ. Ранее индийские источники писали, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных машин, произведенных в Индии по лицензии. По их данным, сделка якобы находилась на финальной стадии.

Речь шла о модификации Су-30МКИ с индийской радиолокационной станцией Uttam, системой радиоэлектронной борьбы и ракетами класса «воздух–воздух» Astra MK-1 и MK-2 дальностью до 200 км.

Су-30МК — многоцелевой истребитель, разработанный в России и производимый в Индии по лицензии. Индия эксплуатирует около 250 таких самолетов.