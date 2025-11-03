USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Ереван опроверг сообщения об истребителях

16:28 2005

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что у страны нет договоренности с Индией о закупке истребителей Су-30МК, передают армянские СМИ.

Так Папикян опроверг публикации в индийских СМИ, где сообщалось, что Ереван якобы намерен приобрести от 8 до 12 таких самолетов на сумму от 2,5 до 3 млрд долларов.

Армения в 2019 году закупила у России четыре истребителя Су-30СМ. Ранее индийские источники писали, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных машин, произведенных в Индии по лицензии. По их данным, сделка якобы находилась на финальной стадии.

Речь шла о модификации Су-30МКИ с индийской радиолокационной станцией Uttam, системой радиоэлектронной борьбы и ракетами класса «воздух–воздух» Astra MK-1 и MK-2 дальностью до 200 км.

Су-30МК — многоцелевой истребитель, разработанный в России и производимый в Индии по лицензии. Индия эксплуатирует около 250 таких самолетов.

Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 629
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 1029
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 1924
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку видео
17:17 2495
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 2006
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя фото
16:16 2417
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 2665
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 2138
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 1674
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 2882
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 6020

ЭТО ВАЖНО

Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 629
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 1029
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 1924
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку видео
17:17 2495
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 2006
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя фото
16:16 2417
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 2665
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 2138
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 1674
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 2882
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 6020
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться