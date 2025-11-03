Туркменская электроэнергия пойдет в Турцию через Каспий

Строящаяся на туркменском побережье Каспийского моря электростанция комбинированного цикла позволит экспортировать электроэнергию в соседние страны через Каспий, в том числе в Турцию, а оттуда – в другие государства.

Об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи с председателем Совета управляющих группы компаний Çalık Holding Ахметом Чалыком, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана TDH.

Туркменский лидер выразил уверенность, что турецкая компания и в дальнейшем будет эффективно реализовывать в стране проекты государственного значения, внедряя современные технологии и оборудование, соответствующие актуальным мировым стандартам.