«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Туркменская электроэнергия пойдет в Турцию через Каспий

Строящаяся на туркменском побережье Каспийского моря электростанция комбинированного цикла позволит экспортировать электроэнергию в соседние страны через Каспий, в том числе в Турцию, а оттуда – в другие государства. 

Об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи с председателем Совета управляющих группы компаний Çalık Holding Ахметом Чалыком, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана TDH.

Туркменский лидер выразил уверенность, что турецкая компания и в дальнейшем будет эффективно реализовывать в стране проекты государственного значения, внедряя современные технологии и оборудование, соответствующие актуальным мировым стандартам.   

