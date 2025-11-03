USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Медведев «пророчит» «страшный конец» для Украины

Запад лишь усугубляет ситуацию в Украине, продолжая ее финансирование, на которое с начала российского вторжения уже потрачено 500 млрд евро, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает The Moscow Times.

«Безобразно, закритично много. На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба», – написал Медведев.

Он при этом отметил, что США потратили в разы больше за 20 лет своего военного присутствия в Афганистане: «Несокрушимо свободный «Пиндостан» за период с 2001 по 2021 год спалил в Афгане $2,3 трлн для того, чтобы передать власть от талибов талибам».

Из этого Медведев сделал вывод, что чем больше западный мир потратит на поддержку Украины, «тем страшнее будет конец» для ее нынешнего правительства и тем больше территорий получит Россия.

«Все случится, как у США в Афганистане», – добавил он, не поясняя причины, и поздравил всех россиян с наступающим Днем народного единства.

По данным Пентагона, к ноябрю 2024 года общая сумма финансовой помощи Украине, предоставленной Конгрессом США с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, превысила $182 млрд, из которых $65,9 млрд было направлено на поставки оружия. В июле 2025-го глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время войны Евросоюз выделил на поддержку Украины почти 165 млрд евро. По данным Кильского института, расходы Великобритании на эти цели составили $11,8 млрд. Таким образом, страны Запада в общей сложности потратили более $371 млрд на помощь Украине. При этом только первые два года войны обошлись России в $211 млрд, включая оснащение, развертывание и содержание войск для наступательных операций, сообщил Reuters высокопоставленный представитель Минобороны США. С учетом потерянного экономического роста, ожидавшегося до 2026 года, два военных года стоили России $1,3 трлн, отмечали в Пентагоне.

