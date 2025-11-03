USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Рим анонсировал новый пакет военпомощи Киеву

17:02 722

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине.

«Что касается Украины, наша линия не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву, насколько можем. И мы намерены в ближайшее время представить новый пакет помощи в таком же виде, как и прошлые [одиннадцать]», - приводит его слова агентство ANSA.

Комментируя отправку Германией систем Patriot, итальянский министр ответил, что «у этой страны они есть, и она может их направлять» Украине. «Мы отправили все то, что у нас было», - добавил Крозетто.

Перечень итальянских пакетов военной помощи Киеву засекречен и не разглашается, но известно, что Рим поставил как минимум системы ПВО Samp-T.

