«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Лауреат Нобелевской премии призывает Трампа к военной эскалации

17:16 1175

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо призвала администрацию президента США Дональда Трампа к военной эскалации в регионе, так как, по ее мнению, это единственный способ отстранить от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Ее слова передает издание The Latin Times.

«Усиление давления и эскалации — единственный способ заставить Мадуро понять, что пора уходить», — сказала она.

При этом Мачадо заявила, что у нее есть конкретный план действий на первые 100 часов после возможного падения режима.

Ранее стало известно, что США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы. Американские военные начали модернизировать заброшенную базу в Пуэрто-Рико.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены». «Я бы сказал, что да. Думаю, да», — ответил Трамп в интервью CBS News на вопрос, сочтены ли дни Мадуро на посту президента.

Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 652
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 1041
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 1932
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку видео
17:17 2507
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 2013
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя фото
16:16 2420
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 2670
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 2141
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 1677
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 2888
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 6027

