Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку

Украинская армия продолжает операцию по зачистке Покровска, в Мирнограде ситуация напряженная, но не угрожающая. Об этом сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.

По данным украинских военных, в Покровске за последние дни Силы обороны Украины «создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой».

«Продолжается активная зачистка севера Покровска. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское», — говорится в описании к обнародованному видео.

«Для противодействия россиянам продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев», – добавили в 7-м корпусе ДШВ.

В Мирнограде ситуация остается напряженной, но угрозы для города нет, отметили украинские военные. «На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксированы российские подразделения. Общее количество личного состава незначительное – около 10 человек. Продолжается работа по их ликвидации», – сообщили военные.