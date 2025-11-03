USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто

17:22

С 2026 года в Азербайджане планируется повышение акцизной ставки на импортируемые легковые автомобили, выпущенные более семи лет назад.

Это предусмотрено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс страны.

В настоящее время, если срок с даты производства импортируемых легковых автомобилей превышает 7 лет, к сумме акциза применяется повышающий коэффициент — 1,2 для легковых автомобилей с бензиновым двигателем и 1,5 для легковых автомобилей с дизельным двигателем.

Согласно проекту, с 1 января 2026 года при ввозе в Азербайджан легковых автомобилей, возраст которых превышает 7 лет, акцизная ставка будет рассчитываться с применением повышающих коэффициентов: 1,5 — для автомобилей с бензиновым двигателем и 2 — для автомобилей с дизельным двигателем.

Cогласно Налоговому кодексу, ставка акциза на легковые автомобили рассчитывается следующим образом:

если объем двигателя до 2000 куб. см, акциз составляет 0,30 маната за каждый куб. см объема двигателя;

если объем двигателя до 3000 куб. см, акциз составляет 600 манатов + 5 манатов за каждый куб. см объема двигателя от 2001 до 3000 куб. см;

если объем двигателя до 5000 куб. см, акциз составляет 18 600 манатов + 35 манатов за каждый куб. см объема двигателя от 4001 до 5000 куб. см;

если объем двигателя свыше 5000 куб. см, акциз составляет 53 600 манатов + 70 манатов за каждый куб. см объема двигателя свыше 5000 куб. см.

Для легковых автомобилей с объемом двигателя более 3000 куб. см и сроком производства более 3 лет применяется иная ставка акциза:

если объем двигателя до 4000 куб. см, акциз составляет 5600 манатов + 15 манатов за каждый куб. см объема двигателя от 3001 до 4000 куб. см;

если объем двигателя до 5000 куб. см, акциз составляет 20 600 манатов + 40 манатов за каждый куб. см объема двигателя от 4001 до 5000 куб. см;

если объем двигателя свыше 5000 куб. см, акциз составляет 60 600 манатов + 80 манатов за каждый куб. см объема двигателя свыше 5000 куб. см.

