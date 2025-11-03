Арестовали брата Гарегина II

Брат католикоса всех армян Гарегина II Геворг Нерсисян арестован на месяц по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян в Facebook.

«Судья Арман Бабаханян принял решение об аресте Геворга Нерсисяна сроком на один месяц. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Амбарцума Нерсисяна будет рассмотрено в ближайшее время», - добавил Зограбян.