Америка возвращается к испытаниям баллистических ракет

Соединенные Штаты планируют провести первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) без боеголовки после заявления президента Дональда Трампа о возобновлении подобных тестов. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия, заявив, что Россия и Китай продолжают проверку своих арсеналов. Позднее министр энергетики Крис Райт уточнил, что речь идет не о реальных детонациях, а о тестировании компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва.

Издание Newsweek отмечает, что американские военные регулярно, несколько раз в год, проводят испытания межконтинентальных баллистических ракет для проверки их безопасности, надежности и эффективности в качестве элемента стратегического сдерживания.