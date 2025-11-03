USD 1.7000
Новость дня
В Nar станет известен следующий победитель автомобиля

Вечер полон эмоций!
17:56 262

Выгодный мобильный оператор Nar сегодня проведет второй розыгрыш автомобиля в рамках лотереи Çoox Şanslı. Уже сегодня станет известно имя счастливого обладателя Haval H6 Ultra, а еще три абонента Nar получат смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Лотерея Çoox Şanslı продлится до конца года. В течение этого времени абоненты Nar смогут выиграть замечательные призы: смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro –  каждый день, автомобиль Haval H6 Ultra –  каждую неделю и автомобиль Li L9 Ultra –  в финальном розыгрыше. Победители определяются случайным образом и объявляются в прямом эфире.

Чтобы принять участие в лотерее Çoox Şanslı, абонентам Nar достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами, которые предоставляют минуты для разговоров внутри сети и возможность выиграть призы:

• Пакет за 1 AZN — 3 шанса и 15 внутрисетевых минут — наберите *71#YES

• Пакет за 2 AZN — 7 шансов и 35 внутрисетевых минут — наберите *72#YES

• Пакет за 3 AZN — 12 шансов и 55 внутрисетевых минут — наберите *73#YES.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение Nar+ или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

