В Nar станет известен следующий победитель автомобиля

Выгодный мобильный оператор Nar сегодня проведет второй розыгрыш автомобиля в рамках лотереи Çoox Şanslı. Уже сегодня станет известно имя счастливого обладателя Haval H6 Ultra, а еще три абонента Nar получат смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Лотерея Çoox Şanslı продлится до конца года. В течение этого времени абоненты Nar смогут выиграть замечательные призы: смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro – каждый день, автомобиль Haval H6 Ultra – каждую неделю и автомобиль Li L9 Ultra – в финальном розыгрыше. Победители определяются случайным образом и объявляются в прямом эфире.