Представители Армении посетят Азербайджан

Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан с ответным визитом, заявил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на международной конференции в Брюсселе, сообщают армянские СМИ.
Григорян напомнил, что 21–22 октября 2025 года впервые делегация представителей гражданского общества Азербайджана посетила Армению для участия в двустороннем круглом столе.
«Ожидается, что представители гражданского общества Армении также посетят Азербайджан с ответным визитом в ближайшее время. До участия представителей гражданского общества глава Службы национальной безопасности Армении посетил Баку для участия в международном форуме по безопасности. Подобные визиты и обмены будут способствовать укреплению взаимного доверия и взаимопонимания между двумя обществами, а также укреплению мира между Арменией и Азербайджаном», - сказал Григорян.