«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Представители Армении посетят Азербайджан

17:58 1103

Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан с ответным визитом, заявил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на международной конференции в Брюсселе, сообщают армянские СМИ.

Григорян напомнил, что 21–22 октября 2025 года впервые делегация представителей гражданского общества Азербайджана посетила Армению для участия в двустороннем круглом столе.

«Ожидается, что представители гражданского общества Армении также посетят Азербайджан с ответным визитом в ближайшее время. До участия представителей гражданского общества глава Службы национальной безопасности Армении посетил Баку для участия в международном форуме по безопасности. Подобные визиты и обмены будут способствовать укреплению взаимного доверия и взаимопонимания между двумя обществами, а также укреплению мира между Арменией и Азербайджаном», - сказал Григорян.

Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 671
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 1054
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 1946
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку видео
17:17 2525
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 2018
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя фото
16:16 2431
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 2680
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 2145
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 1683
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 2893
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 6034

