«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
США запускают грозную ракету

18:13 1055

США готовятся к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, пишет Newsweek.

Издание сообщает, что Вашингтон планирует испытательный пуск МБР Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Это будет первое испытание после приказа Трампа возобновить проверки ядерных систем.

По данным Newsweek, запуск запланирован с базы Космических сил Ванденберг (Калифорния) в направлении полигона ПРО имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова).

Траектория пуска совпадает с майским тестом, когда невооружённая ракета пролетела около 6,7 тыс. км над Тихим океаном.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение».

Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отметил, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.

Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 673
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 1056
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 1948
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку видео
17:17 2527
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 2019
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя фото
16:16 2432
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 2680
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
Джаббаров и Аль-Джабер: важное соглашение в Абу-Даби
15:31 2145
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
Хаменеи категоричен: Никакого сотрудничества...
15:50 1683
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
Племяннику экс-главы AzTV дали 10 лет
15:25 2895
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
14:05 6034

