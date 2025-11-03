США запускают грозную ракету

Издание сообщает, что Вашингтон планирует испытательный пуск МБР Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Это будет первое испытание после приказа Трампа возобновить проверки ядерных систем.

По данным Newsweek, запуск запланирован с базы Космических сил Ванденберг (Калифорния) в направлении полигона ПРО имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова).

Траектория пуска совпадает с майским тестом, когда невооружённая ракета пролетела около 6,7 тыс. км над Тихим океаном.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение».

Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отметил, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.