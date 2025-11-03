USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Украинцы уничтожили важные объекты России

Украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских войск в Крыму. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«В ночь с 1 на 2 ноября специалисты Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.

Разведчики рассказали, что в результате удара по пункту управления зенитного ракетного дивизиона С-400 «Триумф», который находился на боевой позиции, уничтожены российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный обзорный радиолокатор «АОРЛ-1АС» и РЛС П-18 «Терек» российской армии.

