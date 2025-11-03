Вся власть палестинцам

Движение ХАМАС готово передать управление сектором Газа комитету, состоящему из палестинцев, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите по Палестине.

«Ситуация достигла крайне критической стадии, и международное сообщество должно усилить давление на Израиль. Израиль не соблюдает соглашение о гуманитарной помощи, и помощь по-прежнему остается на складах», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «готова сделать все возможное для скорейшего восстановления Газы». По его словам, ХАМАС «действует осмотрительно», а Израиль «ищет предлог, чтобы начать резню снова».