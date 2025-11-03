USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Вся власть палестинцам

18:59 1207

Движение ХАМАС готово передать управление сектором Газа комитету, состоящему из палестинцев, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите по Палестине.

«Ситуация достигла крайне критической стадии, и международное сообщество должно усилить давление на Израиль. Израиль не соблюдает соглашение о гуманитарной помощи, и помощь по-прежнему остается на складах», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «готова сделать все возможное для скорейшего восстановления Газы». По его словам, ХАМАС «действует осмотрительно», а Израиль «ищет предлог, чтобы начать резню снова».

Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать?
15:50 5948
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
14:01 7705
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
20:38 619
Зеленский о зачистке Купянска от российских войск
Зеленский о зачистке Купянска от российских войск
21:05 2403
Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России
18:40 3692
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 2947
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 3608
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
17:17 4454
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 3012
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
16:16 3392
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 3928

