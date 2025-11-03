Белорусы захотели в Украину

Беларусь готова развернуть своих миротворцев в Украине по соглашению двух сторон. Об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования Сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей.

Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявлял, что его ведомство ведет работу по организации возможных контактов между президентом Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого Лукашенко неоднократно выражал готовность провести личную встречу с Зеленским, чтобы, по его словам, «просто поговорить».