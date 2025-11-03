USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Белорусы захотели в Украину

19:20 1869

Беларусь готова развернуть своих миротворцев в Украине по соглашению двух сторон. Об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования Сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей.

Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявлял, что его ведомство ведет работу по организации возможных контактов между президентом Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого Лукашенко неоднократно выражал готовность провести личную встречу с Зеленским, чтобы, по его словам, «просто поговорить». 

Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
15:50 5948
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти» фото; обновлено 14:01
14:01 7706
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
20:38 622
Зеленский о зачистке Купянска от российских войск
Зеленский о зачистке Купянска от российских войск обновлено 21:05
21:05 2407
Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 3692
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 2948
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 3609
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку видео
17:17 4455
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 3013
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя фото
16:16 3392
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 3928

