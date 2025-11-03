Зеленский о зачистке Купянска от российских войск

В Купянске Харьковской области остается до 60 российских военных, идет зачистка, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
«Мы все зачистим. Даты определены, они (даты) были на ставке (верховного главнокомандующего). Делиться этой информацией пока не будем», - отметил украинский лидер.
Зеленский также сообщил, что российская армия не может добиться успеха в Покровске Донецкой области.
«Около 30% всех боевых действий на фронте происходит в Покровске. При этом 50% применения Россией КАБов идет на Покровск. Всего в городе сейчас 260-300 русских», - подчеркнул украинский лидер.
November 3, 2025
*** 19:07
Украинские войска продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении, им удалось достичь успехов, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале.
Сырский рассказал, что продолжает работу в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Он заслушал доклады командиров на местах насчет ситуации на фронте и потребностей защитников. Главными вопросами стали обеспечение безопасности логистики, действия штурмовиков и вытеснение россиян из городской застройки.
«Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска», - добавил генерал.
По его словам, вчера, 2 ноября, украинским штурмовым подразделениям удалось продвинуться вперед на отдельных направлениях в районе Добропольского выступа.
За время контрнаступательной операции под Добропольем было освобождено 188 квадратных километров территории, при этом 248,7 квадратных километра территории было зачищено от российских войск.
Сырский заверил, что боевая работа по уничтожению российских войск продолжается.