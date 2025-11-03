Зеленский о зачистке Купянска от российских войск

В Купянске Харьковской области остается до 60 российских военных, идет зачистка, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

«Мы все зачистим. Даты определены, они (даты) были на ставке (верховного главнокомандующего). Делиться этой информацией пока не будем», - отметил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что российская армия не может добиться успеха в Покровске Донецкой области.

«Около 30% всех боевых действий на фронте происходит в Покровске. При этом 50% применения Россией КАБов идет на Покровск. Всего в городе сейчас 260-300 русских», - подчеркнул украинский лидер.