«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Зеленский о зачистке Купянска от российских войск

обновлено 21:05
21:05 2409

В Купянске Харьковской области остается до 60 российских военных, идет зачистка, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

«Мы все зачистим. Даты определены, они (даты) были на ставке (верховного главнокомандующего). Делиться этой информацией пока не будем», - отметил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что российская армия не может добиться успеха в Покровске Донецкой области.

«Около 30% всех боевых действий на фронте происходит в Покровске. При этом 50% применения Россией КАБов идет на Покровск. Всего в городе сейчас 260-300 русских», - подчеркнул украинский лидер.

*** 19:07

Украинские войска продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении, им удалось достичь успехов, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале.

Сырский рассказал, что продолжает работу в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Он заслушал доклады командиров на местах насчет ситуации на фронте и потребностей защитников. Главными вопросами стали обеспечение безопасности логистики, действия штурмовиков и вытеснение россиян из городской застройки.

«Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска», - добавил генерал.

По его словам, вчера, 2 ноября, украинским штурмовым подразделениям удалось продвинуться вперед на отдельных направлениях в районе Добропольского выступа.

За время контрнаступательной операции под Добропольем было освобождено 188 квадратных километров территории, при этом 248,7 квадратных километра территории было зачищено от российских войск.

Сырский заверил, что боевая работа по уничтожению российских войск продолжается.

Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
15:50 5949
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти» фото; обновлено 14:01
14:01 7707
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
20:38 624
Зеленский о зачистке Купянска от российских войск
Зеленский о зачистке Купянска от российских войск обновлено 21:05
21:05 2410
Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 3693
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 2950
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 3611
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку видео
17:17 4457
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 3014
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя фото
16:16 3392
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 3929

