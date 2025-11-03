Сербы дожали Вучича

После масштабных антиправительственных протестов президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов провести досрочные парламентские выборы на два года раньше срока.

Однако дата проведения новых выборов пока не назначена.

1 ноября сообщалось, что около 39 тысяч человек собрались в сербском Нови-Саде на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале.

В этот день в 2024 году здесь произошло обрушение навеса, в результате чего погибли люди. После этого в середине августа 2025-го в сербских городах обострилась ситуация: начались протесты студентов и оппозиционных сил, участники которых блокировали дороги и вступали в конфликты с полицией.