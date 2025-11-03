Бывший глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев не воспользовался правом подачи апелляционной жалобы. Об этом сообщил его адвокат Эльвин Алиев.
Отметим, 31 октября решением Сабаильского районного суда в отношении И.Рзаева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Рзаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата средств в крупном размере) и 311.3.2 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, а также повторно) УК Азербайджана.
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
