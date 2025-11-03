USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Бывший глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев не воспользовался правом подачи апелляционной жалобы. Об этом сообщил его адвокат Эльвин Алиев.

Отметим, 31 октября решением Сабаильского районного суда в отношении И.Рзаева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Рзаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата средств в крупном размере) и 311.3.2 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, а также повторно) УК Азербайджана.

Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
15:50 5950
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти» фото; обновлено 14:01
14:01 7710
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
20:38 627
Зеленский о зачистке Купянска от российских войск
Зеленский о зачистке Купянска от российских войск обновлено 21:05
21:05 2417
Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 3695
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 2951
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 3612
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку
Битва за Покровск: украинская армия ведет зачистку видео
17:17 4459
Ереван опроверг сообщения об истребителях
Ереван опроверг сообщения об истребителях
16:28 3014
Токаев наградил азербайджанского благотворителя
Токаев наградил азербайджанского благотворителя фото
16:16 3392
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
Движение поездов в направлении порта, соединяющего Азербайджан и Центральную Азию, приостановлено
16:20 3931
