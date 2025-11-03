USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

У Орбана во всем виноваты украинцы

21:25 898

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил провести расследование кибератаки на главную оппозиционную партию «Тиса», утверждая, что к ней якобы причастны украинцы. Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

Орбан назвал атаку на мобильное приложение партии «скандалом, всколыхнувшим венгерское общество». По его словам, при анализе базы данных было установлено, что «в обработке данных принимали участие также лица из Украины».

Премьер Венгрии сообщил, что передал поручение спецслужбам «немедленно расследовать обстоятельства дела», ведь «попадание персональных данных венгров в руки украинцев представляет серьезную угрозу национальной безопасности».

Ранее Орбан уже обвинял украинскую разведку в том, что она получила доступ к смартфонам венгров через партию «Тиса».

Также издание Index ранее сообщило, что украинская компания PettersonApps могла участвовать в создании приложения партии «Тиса», из-за чего в Сеть попали данные около 18 тысяч пользователей.

Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
23:23 190
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа ВИДЕО
22:32 940
У Мадуро может появиться «Орешник»
У Мадуро может появиться «Орешник»
22:19 1186
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
21:38 1593
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
15:50 7190
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти» фото; обновлено 14:01
14:01 8766
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
20:38 1648
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
21:51 5923
Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 5185
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 3946
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 4655

