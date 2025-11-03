У Орбана во всем виноваты украинцы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил провести расследование кибератаки на главную оппозиционную партию «Тиса», утверждая, что к ней якобы причастны украинцы. Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

Орбан назвал атаку на мобильное приложение партии «скандалом, всколыхнувшим венгерское общество». По его словам, при анализе базы данных было установлено, что «в обработке данных принимали участие также лица из Украины».

Премьер Венгрии сообщил, что передал поручение спецслужбам «немедленно расследовать обстоятельства дела», ведь «попадание персональных данных венгров в руки украинцев представляет серьезную угрозу национальной безопасности».

Ранее Орбан уже обвинял украинскую разведку в том, что она получила доступ к смартфонам венгров через партию «Тиса».

Также издание Index ранее сообщило, что украинская компания PettersonApps могла участвовать в создании приложения партии «Тиса», из-за чего в Сеть попали данные около 18 тысяч пользователей.