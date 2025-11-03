USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату

Президент Ирана пожертвовал свою зарплату

21:38 1593

Президент Ирана Масуд Пезешкиан перевел свою зарплату на счет национальной кампании по строительству школ, выполнив соответствующее обещание менее чем за 48 часов. Об этом SNNTV сообщил глава Национальной организации по ремонту, развитию и оснащению школ Реза Ханмохаммади.

По его словам, президент пообещал внести средства в четверг (30 октября), в 11:30 (12:00 по бакинскому времени), во время встречи с представителями строительной отрасли и донорами. Перевод был осуществлен в субботу (1 ноября) утром, в 10:00 (10:30 по бакинскому времени), что подтверждено официальным депозитным письмом.

Национальная кампания «Построй школу» стартовала в Иране осенью. Президент тогда объявил о переводе своей месячной зарплаты на строительство учебных заведений. Кампания призвана привлечь граждан к участию в строительстве и ремонте школ — как финансово, так и в форме другой помощи.

