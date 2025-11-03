Президент Ирана пожертвовал свою зарплату

Президент Ирана Масуд Пезешкиан перевел свою зарплату на счет национальной кампании по строительству школ, выполнив соответствующее обещание менее чем за 48 часов. Об этом SNNTV сообщил глава Национальной организации по ремонту, развитию и оснащению школ Реза Ханмохаммади.

По его словам, президент пообещал внести средства в четверг (30 октября), в 11:30 (12:00 по бакинскому времени), во время встречи с представителями строительной отрасли и донорами. Перевод был осуществлен в субботу (1 ноября) утром, в 10:00 (10:30 по бакинскому времени), что подтверждено официальным депозитным письмом.

Национальная кампания «Построй школу» стартовала в Иране осенью. Президент тогда объявил о переводе своей месячной зарплаты на строительство учебных заведений. Кампания призвана привлечь граждан к участию в строительстве и ремонте школ — как финансово, так и в форме другой помощи.