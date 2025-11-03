USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Узбекистан обрадовал американцев

22:14 1048

С 1 января 2026 года граждане Соединенных Штатов смогут посещать Узбекистан без визы сроком до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, документ опубликован в национальной базе данных законодательства.

В тексте указа подчеркивается, что решение направлено на создание благоприятных условий для развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных и туристических связей между Узбекистаном и США.

28 октября стало известно, что Мирзиёев прилетит в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
23:23 194
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа ВИДЕО
22:32 942
У Мадуро может появиться «Орешник»
У Мадуро может появиться «Орешник»
22:19 1186
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
21:38 1594
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
15:50 7190
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти» фото; обновлено 14:01
14:01 8767
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
20:38 1648
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
21:51 5924
Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 5185
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 3946
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 4658

