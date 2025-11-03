У Мадуро может появиться «Орешник»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил журналистам, что Россия поставляет оружие Венесуэле, и не исключил возможности передачи Каракасу комплекса «Орешник».

«Не вижу никаких препятствий для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как «Орешник», — сказал Журавлев. Он подчеркнул, что Россия является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы и поставляет «едва ли не всю номенклатуру вооружений — от стрелкового оружия до авиации».

Парламентарий указал, что сведения об объемах и точных наименованиях поставок секретны, поэтому «американцев могут ждать сюрпризы».

По его словам, российские истребители Су-30МК2 составляют основу ВВС Венесуэлы, что делает страну «одной из самых мощных авиационных держав в регионе».

Журавлев также отметил поставку латиноамериканской стране дивизионов С-300ВМ («Антей-2500») и недавнюю доставку систем «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э» самолетом Ил-76.

Международные обязательства не ограничивают Москву в поставках Каракасу современных вооружений, включая комплексы «Калибр», подчеркнул он.