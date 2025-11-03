USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

У Мадуро может появиться «Орешник»

22:19 1190

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил журналистам, что Россия поставляет оружие Венесуэле, и не исключил возможности передачи Каракасу комплекса «Орешник». 

«Не вижу никаких препятствий для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как «Орешник», — сказал Журавлев. Он подчеркнул, что Россия является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы и поставляет «едва ли не всю номенклатуру вооружений — от стрелкового оружия до авиации».

Парламентарий указал, что сведения об объемах и точных наименованиях поставок секретны, поэтому «американцев могут ждать сюрпризы».

По его словам, российские истребители Су-30МК2 составляют основу ВВС Венесуэлы, что делает страну «одной из самых мощных авиационных держав в регионе».

Журавлев также отметил поставку латиноамериканской стране дивизионов С-300ВМ («Антей-2500») и недавнюю доставку систем «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э» самолетом Ил-76.

Международные обязательства не ограничивают Москву в поставках Каракасу современных вооружений, включая комплексы «Калибр», подчеркнул он.

Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
23:23 196
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа ВИДЕО
22:32 946
У Мадуро может появиться «Орешник»
У Мадуро может появиться «Орешник»
22:19 1191
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
21:38 1594
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
15:50 7190
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти» фото; обновлено 14:01
14:01 8768
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
20:38 1648
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
21:51 5926
Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 5188
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 3946
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 4659

ЭТО ВАЖНО

