Ирак ждет ухода американцев

Ирак ожидает полного вывода иностранных войск из страны к сентябрю 2026 года, поскольку больше не наблюдает угрозы со стороны террористической группировки ИГИЛ. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

«ИГИЛ больше не представляет опасности. В стране, слава Богу, есть стабильность и безопасность. Как обосновать присутствие здесь 86 стран в составе коалиции?» - задался вопросом премьер.

По его словам, Багдад планирует установить государственный контроль над всеми вооруженными формированиями в стране, однако без вывода иностранного контингента, в частности войск США, это будет невозможно, поскольку некоторые группировки считают их оккупационными.

«После этого (вывода войск), конечно, будет реализована четкая программа по ликвидации всех вооруженных формирований вне государственных структур. Таково требование для всех группировок», - добавил он, подчеркнув, что боевики смогут либо вступить в официальные силовые органы, либо перейти в политику, сложив оружие.