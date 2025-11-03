USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Ирак ждет ухода американцев

22:56 251

Ирак ожидает полного вывода иностранных войск из страны к сентябрю 2026 года, поскольку больше не наблюдает угрозы со стороны террористической группировки ИГИЛ. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

«ИГИЛ больше не представляет опасности. В стране, слава Богу, есть стабильность и безопасность. Как обосновать присутствие здесь 86 стран в составе коалиции?» - задался вопросом премьер.

По его словам, Багдад планирует установить государственный контроль над всеми вооруженными формированиями в стране, однако без вывода иностранного контингента, в частности войск США, это будет невозможно, поскольку некоторые группировки считают их оккупационными.

«После этого (вывода войск), конечно, будет реализована четкая программа по ликвидации всех вооруженных формирований вне государственных структур. Таково требование для всех группировок», - добавил он, подчеркнув, что боевики смогут либо вступить в официальные силовые органы, либо перейти в политику, сложив оружие.

Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
23:23 202
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа ВИДЕО
22:32 950
У Мадуро может появиться «Орешник»
У Мадуро может появиться «Орешник»
22:19 1194
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
21:38 1595
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
15:50 7191
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти»
Ильхам Алиев: «Рост ВВП невелик, снижается добыча нефти» фото; обновлено 14:01
14:01 8770
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
Арестованный экс-глава Балакена отказался подавать апелляцию
20:38 1649
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
21:51 5929
Украинцы уничтожили важные объекты России
Украинцы уничтожили важные объекты России ВИДЕО
18:40 5188
США запускают грозную ракету
США запускают грозную ракету
18:13 3946
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
В Азербайджане повысят акцизы на подержанные авто
17:22 4659

