«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Итальянцев разозлило заявление Захаровой

23:23

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова, сообщает агентство ANSA.

Поводом для вызова российского дипломата стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно обрушения части исторической башни Конти в Риме.

3 ноября Захарова в своем телеграм-канале заявила, что Италия «скоро рухнет от экономики до башен» из-за того, что она направляет миллиарды евро на поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Рима, неподалеку от Колизея, частично обрушилась одна из достопримечательностей города — башня Конти.

Инцидент произошёл во время реставрационных работ. В момент обрушения внутри башни находились четверо рабочих. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии, двое получили лёгкие травмы, а четвёртый остаётся под завалами.

Через два часа после происшествия во время спасательной операции произошло повторное обрушение, в результате которого лёгкие ранения получил пожарный.

Башня Конти построена в IX веке и служила родовой резиденцией семьи Конти. В XIII веке её перестроили по приказу папы Иннокентия III, а в XX веке в здании располагались офисы мэрии Рима.

Сейчас памятник находился на реставрации, завершить которую планировали в 2026 году.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто в понедельник подтвердил, что Рим готовит новый пакет военной помощи для Украины – двенадцатый с момента полномасштабного вторжения России.

