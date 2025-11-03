Иностранец шпионил в Украине

В Украине иностранца, который пытался передать секретную техническую документацию на украинский самолет иностранной спецслужбе, приговорили к 6 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом 3 ноября сообщил Офис генпрокурора страны.

Установлено, что фигурант въехал в Украину в 2022 году и действовал по заданию иностранной спецслужбы.

В 2024 году он вышел на инженера государственного предприятия и предложил ему 1 млн долларов США за техническую документацию на один из украинских самолетов.

Инженер передал ему флеш-накопитель с материалами, которые имели гриф «Секретно» и содержали государственную тайну. Сразу после получения носителя агента задержала СБУ.

Приговор суда вступил в законную силу.