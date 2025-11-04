USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Сколько азербайджанцы и армяне покупают российских товаров?

Аналитический центр Всероссийского государственного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования об экспортном потенциале России.

«Наиболее востребованные российские товары на постсоветском пространстве — продукты питания. Их основные потребители (наряду с Казахстаном и Кыргызстаном) — Армения и Азербайджан, более половины жителей которых за последние два-три года приобретали продукты питания российского производства (62% и 59% соответственно).

В одежду российских брендов чаще других одеваются жители Казахстана (50%), Таджикистана и Армении (по 43%), а также — несмотря на развитую отечественную легкую промышленность, — Беларуси (35%).

Строительные материалы из России наиболее востребованы в Кыргызстане (57%) и Азербайджане (32%)», - отмечается в исследовании.

