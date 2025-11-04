USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Ирландия усложняет жизнь украинским беженцам

00:30 428

Новые беженцы из Украины смогут проживать в Ирландии за государственный счет 30 дней вместо нынешних 90. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на решение, принятое правительственным подкомитетом.

Его члены пришли к выводу, что в ситуации, когда около 50 человек в день подают заявки на оплачиваемое из бюджета республики жилье, доступный жилой фонд закончится к концу ноября.

По данным телеканала, с февраля 2022 года более 120 тыс. человек, бежавших с Украины, получили в Ирландии временную защиту. Примерно 83 тыс. из них остались в стране.

США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 113
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 7676
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8070
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
01:10 317
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
00:50 484
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 2817
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 2386
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа ВИДЕО
3 ноября 2025, 22:32 2074
У Мадуро может появиться «Орешник»
У Мадуро может появиться «Орешник»
3 ноября 2025, 22:19 2206
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
3 ноября 2025, 21:38 2340
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 7924

