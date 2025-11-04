Россия побила рекорд Брежнева

Экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу установил новый минимум за последние 50 лет. Настолько малые объемы газа Россия не экспортировала в Европу по трубам со времен Брежнева, пишет Reuters.

За первые десять месяцев 2025 года российская компания «Газпром» поставила европейским клиентам лишь 14,7 млрд кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По оценкам экспертов, столь низкие объемы экспорта сопоставимы с показателями начала 1970-х годов, когда Советский Союз только начал поставки природного газа в Европу. В частности, в 1975 году в европейские страны было экспортировано 19,3 млрд кубометров, а к 1980 году, после реализации соглашения «газ в обмен на трубы» и заключения крупного контракта с ФРГ, поставки выросли до 54,8 млрд кубометров.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину объем экспорта российского трубопроводного газа в Европу достигал около 200 млрд кубометров в год, однако с тех пор показатель сократился более чем в 12 раз.