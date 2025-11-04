USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Россия побила рекорд Брежнева

Экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу установил новый минимум за последние 50 лет. Настолько малые объемы газа Россия не экспортировала в Европу по трубам со времен Брежнева, пишет Reuters.

За первые десять месяцев 2025 года российская компания «Газпром» поставила европейским клиентам лишь 14,7 млрд кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По оценкам экспертов, столь низкие объемы экспорта сопоставимы с показателями начала 1970-х годов, когда Советский Союз только начал поставки природного газа в Европу. В частности, в 1975 году в европейские страны было экспортировано 19,3 млрд кубометров, а к 1980 году, после реализации соглашения «газ в обмен на трубы» и заключения крупного контракта с ФРГ, поставки выросли до 54,8 млрд кубометров.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину объем экспорта российского трубопроводного газа в Европу достигал около 200 млрд кубометров в год, однако с тех пор показатель сократился более чем в 12 раз.

США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 7677
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8070
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 2817
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 2386
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа ВИДЕО
3 ноября 2025, 22:32 2075
У Мадуро может появиться «Орешник»
У Мадуро может появиться «Орешник»
3 ноября 2025, 22:19 2207
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
3 ноября 2025, 21:38 2340
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 7925

