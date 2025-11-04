Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте

«Гражданская война в Сирии окончена. Теперь нет оснований для предоставления убежища в Германии, поэтому мы можем начать депортацию», — пояснил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером.

Он выразил надежду на то, что большая часть беженцев «добровольно вернется в страну и примет участие в ее восстановлении», поскольку без них это было бы невозможно. «Те, кто откажутся вернуться в страну, находясь в Германии, конечно, могут быть высланы в будущем», — добавил Мерц.

Одновременно канцлер ФРГ заявил о необходимости разделить процедуры предоставления убежища и приема трудовых мигрантов. «Я очень недоволен тем, что у нас до сих пор есть те, кого мы могли бы или отчасти уже интегрировали в рынок труда, но они все еще находятся в процессе получения убежища. Предлагаем в будущем усовершенствовать эту процедуру административно, полностью разделив процесс предоставления убежища и интеграции на рынке труда, именно для этого и существует так называемое агентство Work-And-Stay. В переводе это означает: да, работай и оставайся», — отметил Мерц.

Число первичных заявлений о предоставлении убежища в Германии в октябре 2025 года (8823) сократилось примерно на 55% по сравнению с тем же месяцем 2024-го (19 785), заявил министр внутренних дел страны Александер Добриндт.

Ранее он говорил о планах ускорить процесс депортации из Германии. Добриндт подчеркивал, что «сделает все» для достижения соответствующих договоренностей с властями Афганистана и «попробует сделать то же с Сирией». В Сирию планируется высылать не только преступников, но и тех, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены.

Что касается Афганистана, то после возвращения исламистского движения «Талибан» к власти в стране в 2021 году Германия уже дважды высылала афганцев: 28 человек — в августе 2024 года и 81 — в июле 2025-го. Все они, как указывают власти, — преступники, приговоренные судами к лишению свободы.