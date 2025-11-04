USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

США могут закрыть авиасообщение

Соединенные Штаты Америки могут закрыть авиасообщение, если из-за шатдауна полеты станут небезопасными. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу CNBC.

«Если бы мы посчитали это небезопасным, мы бы закрыли все воздушное пространство», — сказал глава ведомства.

Даффи добавил, что США пока не готовы к подобному развитию событий. По его словам, закрытие авиасообщения создает дополнительный риск для авиационной системы.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекордному шатдауну администрации президента США Дональда Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Ранее в США предупредили о массовых отменах рейсов из-за шатдауна.

Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 7678
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8071
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
01:10 321
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
00:50 489
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 2821
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 2390
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа
В Грузии протесты: задержаны Джапаридзе и Гамсахурдиа ВИДЕО
3 ноября 2025, 22:32 2076
У Мадуро может появиться «Орешник»
У Мадуро может появиться «Орешник»
3 ноября 2025, 22:19 2208
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
Президент Ирана пожертвовал свою зарплату
3 ноября 2025, 21:38 2340
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 7928

