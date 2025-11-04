USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

В Сербии тренер скончался во время футбольного матча

ВИДЕО
01:33 700

В Сербии главный тренер футбольного клуба умер, потеряв сознание во время матча. 44-летний Младен Жижович — бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины, 23 октября был назначен тренером сербского клуба «Раднички 1923». Под его началом команда провела три матча. Сегодня на 22-й минуте игры с клубом «Младост», когда его команда лидировала со счетом 2 — 0, Жижович потерял сознание.

Судья остановил матч, тренера увезли на скорой, игра возобновилась. Через 20 минут стало известно, что Жижович скончался.

После этого судья окончательно прервал игру — на трансляцию попал момент, когда игроки узнали о смерти тренера. Часть из них упала на газон, закрывая лица в слезах руками, часть встала на колено в память мужчины.

Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров
02:19 551
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция
01:55 833
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема
01:32 866
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 8222
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 1087
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 8205
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8368
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
01:10 1085
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
00:50 1709
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 3552
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 3043

ЭТО ВАЖНО

Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров
02:19 551
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция
01:55 833
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема
01:32 866
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 8222
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 1087
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 8205
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8368
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
01:10 1085
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
00:50 1709
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 3552
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 3043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться