В Сербии тренер скончался во время футбольного матча

В Сербии главный тренер футбольного клуба умер, потеряв сознание во время матча. 44-летний Младен Жижович — бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины, 23 октября был назначен тренером сербского клуба «Раднички 1923». Под его началом команда провела три матча. Сегодня на 22-й минуте игры с клубом «Младост», когда его команда лидировала со счетом 2 — 0, Жижович потерял сознание.

Судья остановил матч, тренера увезли на скорой, игра возобновилась. Через 20 минут стало известно, что Жижович скончался.

После этого судья окончательно прервал игру — на трансляцию попал момент, когда игроки узнали о смерти тренера. Часть из них упала на газон, закрывая лица в слезах руками, часть встала на колено в память мужчины.