Где ты, Рейган?! Мы соскучились!

Почему, несмотря на отсутствие значительных достижений на международной арене и весьма сомнительные успехи внутри страны, Дональд Трамп продолжает оставаться популярным президентом не только в США, но и за их пределами? Мы часто видим, как в разных странах — и в самой Америке, и в Европе — люди выражают неприятие курса нынешнего хозяина Белого дома, участвуя в массовых акциях протеста. Время от времени волны таких митингов охватывают почти все демократические штаты США, а во время визитов Трампа в Европу его встречают не самые гостеприимные активисты. И все же, несмотря на все это, Трамп не может жаловаться на отсутствие поддержки — ни внутри страны, ни за ее пределами. Трампизм остается заметным общественным явлением во всем мире. Самому Трампу приписывают такие чудесные свойства, о которых, пожалуй, даже он сам при всем своем эгоцентризме и нарциссизме не осмелился бы говорить. Например, мои знакомые сторонники Трампа убеждены, что, благодаря ему в США и Европе повысится рождаемость, а народы, переживающие демографический спад, наконец-то смогут преодолеть кризис. Любой демограф, да и просто здравомыслящий человек, скажет, что это невозможно, ведь тенденция снижения рождаемости — естественный спутник урбанизации: чем выше ее уровень, тем меньше рождаемость, даже в Африке или Азии. Но трампизм — это не про реальность и не про Трампа, а про трампистов.

Тем не менее, при всех противоречиях Трамп продолжает оставаться популярным политиком. В чем же причина? Среди множества факторов есть один, особенно важный для тех, кто не живет в Америке. Мир соскучился по сильной Америке. Миру нужна Америка, способная, если потребуется, ударить кулаком по столу, не опасаясь поранить руку. Мир помнит ту Америку, которая не стеснялась своей силы, и от этого было лучше всем — даже тем странам, которые находились далеко от Вашингтона. Именно этот мировой спрос на силу и питает популярность Трампа. Правда, пока что реальных проявлений этой самой силы мы не видим. За десять месяцев президентства — ни одного конкретного шага в духе лозунга «Мир через силу». Много слов, угроз, проклятий и громких заявлений, но действий почти нет. Американская армия и спецслужбы до сих пор ничем не отметились. Особенно показательно это в контексте российско-украинской войны, где Трамп не демонстрирует силу, а, напротив, излучает слабость. Которая проявляется не только в нежелании передавать Украине жизненно необходимое вооружение, не только в странном почтении к Путину, но и в том, что все сводится к бизнесу и выгоде. А чему, собственно, удивляться? Торговец по природе не может быть ни сильным, ни смелым. Мы уже привыкли к тому, что Трамп не хочет финансировать помощь Украине и предпочитает продавать оружие, — и многим это кажется нормальным. Хотя на самом деле ничего нормального в этом нет. Когда союзник находится на грани гибели, а ты подсчитываешь прибыль, это выглядит постыдно. У Рональда Рейгана никогда бы не возникло вопроса: «Почему мы должны тратить деньги на Афганистан? Пусть сами воюют, а мы им продадим оружие». Как только на первое место ставят деньги, можно забыть о силе.

Пока же никакого «мира через силу» нет, и хвалиться нечем. Но все ждут. С нетерпением, подсчитывая месяцы и недели, — когда же мы увидим ту самую сильную Америку, способную принимать решения? Мир помнит времена, когда Америка, никого не спрашивая, могла послать авианосец туда, куда нужно, и применить его без колебаний. Как это было, когда Джон Кеннеди, не дрогнув, сыграл с Никитой Хрущевым в «ядерную рулетку» — нечто совершенно немыслимое в наше время, когда американцы и европейцы боятся лишний раз чихнуть, чтобы не дай Бог не вывести из себя Путина. Представьте на месте Кеннеди Обаму, Байдена или нынешнего Трампа: кто бы отступил первым? Ответ очевиден. Разумеется, сила не всегда равна справедливости. Многие войны, которые вела Америка, были ошибочными и несправедливыми. Достаточно вспомнить вторжение в Ирак, последствия которого до сих пор не преодолены. Сверхдержава имеет право ошибаться, и это факт, многократно подтвержденный историей. Но даже ошибочные действия лучше бездействия. В августе 2008 года президент Буш отправил к берегам Грузии несколько военных кораблей, и этого хватило, чтобы остановить оккупацию. Те, кто находился тогда на передовой, вспоминают, что едва Буш закончил выступление, огонь почти сразу прекратился. Представьте: если бы тогда президентом был Обама, Байден или Трамп, то сегодня над парламентом Грузии, вероятно, развевался бы российский триколор. «Мир через силу» означает, что за определенной чертой последует ответ. Не заявление, не резолюция, а конкретный удар. Америка обладает колоссальной «мягкой силой», и в этом ей нет равных. Ни Китай, ни кто-либо другой не смог создать столь мощного культурного влияния: никто не смотрит китайские фильмы, не поет китайские песни на праздниках, не едет в Пекин в свадебное путешествие и не пользуется китайскими социальными сетями. Но одна только «мягкая сила» уже недостаточна. Нужна сила твердая, готовая к действию, а не просто смена вывески «Министерства обороны» на «Министерство войны».