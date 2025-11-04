USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Йеменская армия зарывается под землю

01:57 436

Французское издание Intelligence Online сообщает, что йеменский конфликт вошел в затяжной тупик, а регулярная армия страны оказалась в тяжелейшем положении.

На северном фронте правительственные силы роют туннели под горой в нескольких километрах от своей базы — это единственный способ укрыться от атак иранских дронов.

Хуситы, поддерживаемые Тегераном, располагают целым парком беспилотников — Hudhud-1, Samad-3, Qasef-1 и почти незаметной серией Yafa-X. Командование йеменской армии признает, что не может противопоставить этому сопоставимый арсенал.

В лагере аль-Мухта солдаты вооружены в основном автоматами Калашникова и несколькими винтовками Steyr AUG. Моральный дух войск снижается. Несмотря на формальный режим прекращения огня, только на одной позиции зафиксировано не менее 1 200 столкновений.

Ситуацию осложняет политический кризис в стане противников хуситов. Председатель президентского совета международно признанного правительства Йемена Аидрус аль-Зубайди заявил о готовности нормализовать отношения с Израилем в случае независимости юга страны.

Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров
02:19 552
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция
01:55 836
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема
01:32 870
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 8222
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 1088
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 8206
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8368
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
01:10 1085
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
00:50 1712
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 3552
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 3044

ЭТО ВАЖНО

Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров
02:19 552
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция
01:55 836
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема
01:32 870
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 8222
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 1088
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 8206
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8368
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
01:10 1085
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
00:50 1712
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 3552
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 3044
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться