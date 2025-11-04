Йеменская армия зарывается под землю

Французское издание Intelligence Online сообщает, что йеменский конфликт вошел в затяжной тупик, а регулярная армия страны оказалась в тяжелейшем положении.

На северном фронте правительственные силы роют туннели под горой в нескольких километрах от своей базы — это единственный способ укрыться от атак иранских дронов.

Хуситы, поддерживаемые Тегераном, располагают целым парком беспилотников — Hudhud-1, Samad-3, Qasef-1 и почти незаметной серией Yafa-X. Командование йеменской армии признает, что не может противопоставить этому сопоставимый арсенал.

В лагере аль-Мухта солдаты вооружены в основном автоматами Калашникова и несколькими винтовками Steyr AUG. Моральный дух войск снижается. Несмотря на формальный режим прекращения огня, только на одной позиции зафиксировано не менее 1 200 столкновений.

Ситуацию осложняет политический кризис в стане противников хуситов. Председатель президентского совета международно признанного правительства Йемена Аидрус аль-Зубайди заявил о готовности нормализовать отношения с Израилем в случае независимости юга страны.