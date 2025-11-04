Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!

Ровно за год до промежуточных выборов в Конгресс почти все известные социологические центры США опубликовали данные опросов общественного мнения. Они мало отличаются по цифрам. Новый опрос ABC News, The Washington Post и Ipsos, проведенные в период с 24 по 28 октября, демонстрируют весьма неблагоприятную картину для президента Дональда Трампа. 67 процентов опрошенных говорят, что страна движется в неправильном направлении (32 процентам все нравится). Как обычно, отмечено глубокое разделение по партийным линиям. 95 процентов демократов и 77 процентов независимых настроены крайне пессимистически в отношении курса Трампа, однако и немалая часть республиканцев - 29 процентов также разделяет это ощущение.

Большинство американцев не одобряют деятельность Трампа по самым различным направлениям. Наибольшее отторжение вызывает его политика по введению пошлин на товары из зарубежных стран (65 процентов недовольных), но похожие цифры фигурируют и по отношению к его действиям в отношении войны между Россией и Украиной (60 процентов), а также иностранных государств (59 процентов). Состояние экономики США также не является удовлетворительным, считают 62 процента респондентов. Однако неблагоприятные для президента данные никак не отражаются, вопреки надеждам демократов, на укреплении позиций их партии. 68 процентов опрошенных говорят, что Демпартия оторвана от действительности. В отношении республиканцев это число составляет 61 процент. То есть итоги промежуточных выборов в Конгресс будет определять не Дональд Трамп, а политики на местах. И тут через год после президентских выборов появляются сразу несколько неординарных личностей, прежде всего у демократов, у которых есть что сказать по поводу нынешнего курса своей страны. Одна из них - новый сенатор-демократ от штата Мичиган 49-летняя Элисса Слоткин. У нее потрясающая биография. До избрания в Сенат (2019-2025 гг.) она была членом Палаты представителей Конгресса. В 2014 –2017 годах служила помощницей министра обороны по вопросам международной безопасности. До этого, в 2004-2007 годах, работала в ЦРУ и в офисе Директора национальной разведки, а в 2006-2007 годах возглавляла аналитическую группу ЦРУ по Ираку и трижды была в этой стране вместе с военными.

То есть эта дама знает, о чем говорит, недаром после последнего выступления Трампа в Конгрессе в марте ей было поручено дать ответ президенту от Демократической партии. А на прошлой неделе Слоткин выступила в Центре безопасности, стратегии и технологий Строуба Тэлботта, и эта ее проникновенная речь произвела эффект разорвавшейся бомбы. Выступление Слоткин длинное, и у нас нет возможности привести его целиком. Но вот наиболее красноречивые пассажи. «Трамп выставил напоказ, что у него множество врагов среди американских граждан. И если он готов применить смертельную силу против врагов за рубежом, что мешает ему применить эту силу против его врагов здесь, внутри страны? Это вопрос должен пробрать каждого американца до мозга костей». «Я считаю, что Трамп готов обрушить всю мощь федерального правительства на американцев, которых он считает врагами. Почему? Потому что у него есть одна цель: сделать так, чтобы ему и ему подобным никогда не пришлось отказываться от власти!» «В прошлом месяце президент без лишнего шума издал указ, предписывающий Министерству юстиции составить список внутренних террористических организаций. В этом указе дано широкое определение: группы, обвиняемые в антиамериканизме, антикапитализме, антихристианстве, во враждебности по отношению к тем, кто придерживается традиционных американских взглядов на семью, религию и мораль». Издание Politico пишет, что «Слоткин тестирует «план войны» против Трампа, она хочет, чтобы Демократическая пария проснулась и показала мускулы». Сенатор от Мичигана говорит, что она «будет опробовать все возможные средства - от стратегии до тактики и смены тона, чтобы вырвать партию из небытия». Чтобы «демократы fucking retake the flag» и «смогли бы обрести воздух, чтобы найти достойных кандидатов для президентской кампании 2028 года.

Не исключено, что одним из фаворитов станет именно эта женщина с простым лицом домохозяйки. Так и видишь ее во главе 7-миллионных манифестаций протеста, которые в октябре прокатились по 2600 городам Америки, направленных против Трампа под лозунгами «Никаких королей!» Элисса Слоткин представляет собой умеренное крыло Демпартии. А на левом ее фланге стоит Зохран Мамдани, лидирующий на выборах мэра Нью-Йорка, которые состоятся 4 ноября. Это еще один из сюрпризов 2025 года. Выпрыгнувший как черт их табакерки 34-летний Мамдани, политик, родившийся в Уганде и в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в США. Детали его биографии мы, возможно, рассмотрим позднее, если он победит на выборах «столицы мира». А его шансы добиться этого более чем реальны. Сейчас он впервые за долгие годы выборов главы города преодолел планку в 50 процентов одобрения его программы. Университет Quinnipiac дает ему 43 процента поддержки населения Нью-Йорка. На втором месте - бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, некогда обвиненный в сексуальных домогательствах, он проиграл праймериз у демократов и теперь баллотируется как независимый кандидат - у него 33 процента. На третьем - 71-летний республиканец Кертис Слива, местный политик и любитель кошек - за него готовы проголосовать 14 процентов ньюйоркцев.